الجوية يرفض اللعب أمام الزوراء

وقال شاكر في تصريحات صحفية: "الفريق لن يخوض مواجهة الزوراء، لتزامن توقيتها مع موعد معسكر الفريق في السعودية الذي سينطلق في الـ31 من الشهر الجاري، بينما المباراة حدد موعدها يوم 2 نيسان المقبل".وأضاف: "نسجل اعتراضنا على إجراء المباراة في ملعب الزوراء، الذي يتسع لـ12 الف مقعد فقط، وهذا القرار نعده متسرعا دون دراسة السعة لاستقبال الجماهير الغفيرة للفريقين".وتابع مدرب القوة الجوية: "كان يجب إجراء قرعة لتحديد الملعب، وتكون بين ملعبي الشعب أو المدينة الدولي".وزاد: "سنلعب المباراة حال إقامتها بعد مشاركتنا في دوري الأبطال، إلى جانب إقامتها في ملعب الشعب أو المدينة الدولي".وعلى صعيد متصل، أعلن شاكر، أمين سر الزوراء، رفض ناديه إقامة المباراة في الملعب الجديد للنادي لقلة استيعابه للجماهير.وأضاف: "نطالب اتحاد الكرة بإقامة المباراة الجماهيرية بين الزوراء والجوية في ملعب الشعب الدولي الذي يتسع لـ50 ألف مقعد".