غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب الإماراتي قبيل مواجهة منتخبنا الوطني

سيفتقد المنتخب الإماراتي، خدمات 7 لاعبين مهمين في مواجهة المنتخب الوطني العراقي التي ستقام في السعودية الخميس المقبل 24 مارس/ آذار، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وذكرت مصادر قريبة من المنتخب الاماراتي أن "الإصابة تسببت في إبعاد 5 لاعبين عن المواجهة العراقية، في مقدمتهم قائد الأبيض الإماراتي، إسماعيل مطر، إلى جانب فابيو ليما، وخلفان مبارك، وسبيستيان تيغالي، وأحمد العطاس، بينما يغيب الثنائي عبد الله رمضان وطحنون الزعابي بسبب تراكم البطاقات الملونة"، بحسب موقع winwin

وعلى الجانب الآخر، سيفتقد المنتخب العراقي خدمات الحارس فهد طالب، بالإضافة إلى أمير العماري وعلي عدنان للإصابة، بينما يتواصل غياب علاء مهاوي ومحمد داود لمشاكل إدارية، إضافة إلى المُستدعَى للمرة الأولى، حسن داخل، لحدوث ظرف عائلي طارئ.

وستغادر بعثة المنتخب الوطني العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، بعد عدم قبول الاحتجاج العراقي على نقل المباراة من بغداد، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ نظراً للظروف الأمنية، على حدِّ تعبيره.

ويملك العراق فرصة ضئيلة لانتزاع المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"؛ إذ يجب عليه الفوز على الإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ولبنان أمام سوريا أو إيران.