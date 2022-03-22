حقيقة حصول "كيسي" على توقيع من برشلونة

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ورفض اللاعب الإيفواري كل عروض التجديد مع الروسونيري.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كيسي اجتاز الكشف الطبي بالفعل في برشلونة، لكنه لم يوقع على عقد انتقاله إلى النادي الكتالوني حتى الآن.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيسي سيوقع على عقد مدته 4 مواسم، ويحصل على 6.5 مليون يورو سنويًا.وأوضحت أن اللاعب الإيفواري لن يحصل على مكافأة توقيع من برشلونة، رغم أنه سينضم إلى "كامب نو" عبر صفقة مجانية.ويعاني برشلونة اقتصاديًا في الموسم الحالي بسبب الديون، لذلك يبحث عن إبرام الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي المقبل.