تشافي يمنح إدارة برشلونة الضوء الأخضرلحسم صفقة من البريميرليج

وتعاقد النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي الماضي مع 3 صفقات من البريميرليج هي بيير إيمريك أوباميانج "آرسنال"، فيران توريس "مانشستر سيتي"، أداما تراوري "وولفرهامبتون".ويتعلق الأمر بالبرازيلي رافينيا دياز، جناح ليدز يونايتد، ليكون البديل القادم للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يبدو أنه سيغادر النادي الكتالوني نهاية الموسم.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر25 عاما، للموسم المقبل".وبحسب الصحيفة، أعطى مدرب البارسا، تشافي هيرنانديز الضوء الأخضر لاستقدام اللاعب البرازيلي من أجل تعزيز الهجوم، وليحل محل ديمبلي، الذي قد يغادر قلعة الكامب نو في 30 حزيران المقبل متجها على الأرجح إلى باريس سان جيرمان، بحسب عدة تقارير.ويتميز رافينيا بسرعة شديدة وقدرات متميزة في المواجهات الفردية، وكان بالفعل على رادار البارسا الذي لم يكن النادي الوحيد المهتم بضمه، حيث كان محل اهتمام فرق أخرى مثل بايرن ميونخ.ومنذ انضمامه لفريق ليدز قادما من رين الفرنسي، خاض اللاعب البرازيلي 57 مباراة سجل بها 15 هدفا وصنع 12.