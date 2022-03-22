بينهم خريبين والسومة.. غيابات بالجملة في صفوف سوريا قبل مواجهة العراق

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا، غسان معتوق، عن القائمة النهائية لمباراتي لبنان والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والتي ضمت 26 لاعباً، منهم 4 حراس مرمى.

وأوضح المعتوق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر اتحاد الكرة بدمشق، أن "الإصابات والاعتذارات كانت حاضرة بقوة، وستحرم "نسور قاسيون" من جهود العديد من اللاعبين، وذلك بقوله:" بعد استدعاء القائمة الأولية، كان هناك إصابة لعبد الرحمن الويس وحسام عايش وورد السلامة وفهد اليوسف ومحمود البحر وعمر خريبين".

وأشار المدير الفني للمنتخب إلى أن "خريبين التزم مع المنتخب في المعسكر الداخلي بدمشق، على الرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الركبة في مباراته الأخيرة مع ناديه الوحدة الإماراتي؛ إذ أثبت الفحص الطبي حاجته إلى الراحة وعدم قدرته على خوض المباراتين".

وعن تأكُّد غياب اللاعب عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، قال المعتوق: "تواصلت مع اللاعب منذ فترة، وأكد لي أنه غير جاهز نفسياً في الفترة الحالية لتمثيل المنتخب، وعلى هذا، اتخذنا القرار بقبول اعتذاره عن المباراتين الحاليتين؛ لأننا بحاجة إلى اللاعبين الجاهزين بنسبة 100% نفسياً وجسدياً".

وسيغيب عن صفوف "نسور قاسيون" أيضا، اللاعب إياز عثمان المحترف في نادي يونيكوس اليوناني بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفقا لتصريح المعتوق الذي قال إن "اللاعب سيجري مسحة جديدة بعد مرور 72 ساعة، وسيلتحق بالمنتخب في حال تماثله للشفاء، من أجل خوض المباراة الثانية أمام منتخب العراق، وهو ما سيمثل، في حال حدوثة، إضافة مهمة للمنتخب السوري بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه، وصناعته هدفين في آخر مباراة لعبها في الدوري اليوناني".

وأكد المعتوق، في ختام المؤتمر، أن المباراتين، ورغم فقدان الأمل بالتأهل، مهمتان جداً على صعيد تحسين تصنيف المنتخب السوري قبل قرعة كأس آسيا القادمة، وعلى المستوى النفسي لعدم الخروج من التصفيات من دون تحقيق أي انتصار.