عبد الغني شهد يكشف سبب اختيار أرض السعودية لملاقاة الإمارات

كشف مدرب المنتخب العراقي، عبد الغني شهد، السبب الرئيسي وراء اختياره أرض السعودية، لملاقاة منتخب الإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، والذي سيقام بعد يوم غد الخميس 24 مارس/آذار.

وقال شهد في تصريحات تابعتها السومرية نيوز: "اتصل بي الكابتن يونس محمود مشرف المنتخب، وأبلغني بوجود خيارين فقط للعب أمام الإمارات، بعد قرار الفيفا الأخير بنقل المباراة خارج العراق، وقال لدينا عُمان والسعودية، رفضت الأولى لقربها مع الإمارات، ووجود حدود بري بين البلدين، وهو ما سيستغله الإماراتيون في الحضور الجماهيري، والسبب الآخر موضوع الطقس، حيث بدأت تترتفع نسب الرطوبة في مسقط، وهو الطقس المقارب لدبي وأبوظبي".

وأشار مدرب المنتخب العراقي إلى أنه "يستمع لوجهات نظر المحللين والنقاد، خاصة هناك بعض الأشخاص يتواصلون معه شخصياً، في تبادل الآراء والنصيحة، فيما رأى أن البعض الآخر لا يوجه تحليلاً سليماً خلال تصريحاته، واصفاً أياها بالكلام الذي لا يمت للتحليل الفني بأي صلة، على حدِّ وصفه.

وبخصوص عصبيته وانفعالاته وما مدى تأثيرها على لاعبي المنتخب الوطني، قال مدرب نفط الوسط السابق: "انفعالاتي في الدوري العراقي الممتاز بسبب قرار الحكام، أما الآن مع المنتخب توجد تقنية الفيديو (VAR)، لهذا لن أتعرض للظلم كما حدث سابقاً، وكذلك أنا كنت في نفط الوسط أوصي اللاعبين بعدم التأثر باحتجاجي مع الحكام، وعليهم التركيز على الملعب فقط".

وغادرت قبل قليل بعثة منتخب "أسود الرافدين" إلى العاصمة السعودية الرياض، وترأس الوفد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والذي يشغل كذلك منصب وزير الشباب والرياضة.

ويملك العراق فرصة ضئيلة لانتزاع المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"؛ إذ يجب عليه الفوز على الإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ولبنان أمام سوريا أو إيران