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في كلاسيكو السيدات.. مهاجِمة برشلونة تكرر هدف "أوباميانغ" (فيديو)

رياضة

2022-03-23 | 07:05
في كلاسيكو السيدات.. مهاجِمة برشلونة تكرر هدف "أوباميانغ" (فيديو)
765 مشاهدة

نجحت سيدات برشلونة في حسم "كلاسيكو" الجنس اللطيف، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، بالفوز بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، مساء الثلاثاء 22 مارس/ آذار، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتحت سيدات ريال مدريد التسجيل عبر أولغا كارمونا في الدقيقة (8)، لكن نظيراتهن في برشلونة نجحن في قلب الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف، عبر أليكسيا بوتياس من ركلة جزاء في الدقيقة (53)، وكلاوديا بينا في الدقيقة (81)، ثم عادت بوتياس وأحرزت الهدف الثاني لها والثالث لفريقها في الدقيقة (90).

ولفت هدف أليكسيا بوتياس الثاني والذي جاء متأخراً عند الدقيقة (90)، انتباه المتابعين؛ إذ جاء مشابها بنسبة كبيرة لهدف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في مواجهة "كلاسيكو" الرجال الأخيرة، والتي سجل فيها هدفاً رائعاً بعد وضعه الكرة على طريقة "اللوب" من فوق حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.


وأثارت بوتياس، حماس الجماهير بتسجيلها هدفاً مشابهاً لهدف أوباميانغ، بعد استقبالها الكرة على مشارف منطقة جزاء سيدات ريال مدريد، لتنتظر خروج حارسة الخصم، قبل أن تضع الكرة من فوقها في الشباك.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ملعب "كامب نو" في الثلاثين من شهر مارس الجاري، مع امتلاك سيدات برشلونة فرصة كبيرة للتأهل بعد الفوز بنتيجة كبيرة على أرض سيدات ريال مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الانتصار في "كلاسيكو" الرجال على ريال مدريد برباعية نظيفة، قبل أن يعود لتأكيد تفوقه عبر فريق السيدات بالفوز أوروبياً بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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