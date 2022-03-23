اتحاد الكرة يحسمها: خليجي 25 ستقام في البصرة
أكدَ المتحدث باسم الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، أحمد الموسوي، إن الاتحاد وفرَ جميع مُستلزمات النجاح لمنتخبنا الوطنيّ في مباراته أمام نظيره الإماراتي التي تقام غداً الخميس في ملعبِ الملك فهد بالسعوديّة في الساعةِ الثامنة مساءً، فيما أشار إلى أن بطولة الخليج بدورتها الـ25 ستقام في محافظة البصرة.
وقال الموسوي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للاتحادِ، اليوم الأربعاء، إنه "يتطلبُ من وسائل الإعلام كافة تقديم الدعم والمُساندة للمنتخبِ الوطني قبل يومٍ من المباراة أمام الإمارات التي يحتاجُ فيها منتخبنا الفوزَ للمنافسةِ بقوةٍ على البطاقةِ الثالثة المؤهلة للملحق".
وأوضحَ، أن "الاتحاد متواصلٌ مع الجهاتِ الرياضيّة في السعودية لتأمينِ حضور جمهورنا بانسيابيةٍ عاليةٍ مع تخصيصِ نسبةٍ للجمهور الإماراتي تقدر بـ ٨% من سعةِ الملعب حسب الأنظمةِ المُتعارف عليها".
وأشارَ إلى أن "ملعب المدينة الدوليّ ستُفتح أبوابه أمام الجمهور للدخولِ مجاناً لمشاهدة المباراة في الشاشاتِ المتواجدة بالملعب، كما سيتم تسهيلُ مهمة دخول القنواتِ الفضائيّة لتَغطية المباراة".
واختتمَ عضو الاتحاد، أحمد الموسوي، حديثه بالقول: "إن زيارة اللجنة الخليجيّة إلى البصرةِ كانت ايجابيةً، وبطولة خليجي ٢٥ ستقامُ في البصرة، وهي زيارةٌ روتينيّة لتنظيمِ بطولةٍ مثاليةٍ، ومساعدة الاتحادِ المعني على إظهارِ البطولة بأفضل مستوى من جميعِ النواحي".
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