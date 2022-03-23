بالصور.. المران الاخير لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة الإمارات

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضرَ التدريبات وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، وسفير جمهوريّة العراق في المملكةِ العربيّة السعودية الدكتور عبد الستار هادي، والنائب الثاني لرئيس اتحادِ الكرة مُشرف المنتخب يونس محمود".وأوضحَ طبيب المُنتخب الوطني، عيد الكريم الصفار: إن "جميع نتائج فحوصات الـ PCR جاءت سلبيةً، إضافةً الى جاهزيّة المنتخب بالكامل، حيث لا توجد أي إصابةٍ في الوقتِ الحالي باستثناءِ اللاعب مهند جهاز الذي غادرَ في منتصفِ التدريب بعد شعوره بدُوارٍ في الرأس ليأخذ قسطاً من الراحة".واستغرقت التدريباتُ ساعةً كاملةً، وجاءت بتطبيقِ النهج الذي سيعتمدهُ المدربُ عبد الغني شهد في المباراةِ مع اللعبِ تقسيمةً (فريقين)، وفي ضوئها سيحددُ الجهاز الفني التشكيلَ النهائي الذي سيخوض فيه اللقاءَ، حيث سيتم اختيارُ قائمة مؤلفة من (23) لاعباً للدخولِ فيها لمباراةِ الغد ضد الإمارات.