لاعب أماراتي يتحدى لاعبي منتخبنا الوطني العراقي قبيل لقاء اليوم

أوضح مدافع منتخب الإمارات، خليفة الحمادي، أن جميع اللاعبين جاهزون للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي، والتي ستقام في استاد الملك فهد الدولي في السعودية، اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليوم: "جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ونأمل أن نقدم الأداء المنتظر منا، وأن نخرج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في التأهل للملحق القاري، ومن ثم نقاتل على حظوظنا في التأهل لمونديال قطر المقبل".

وأضاف ابن الـ23 ربيعاً: "خضنا معسكراً تدريبياً جيداً في دبي، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، ويعرفون جيداً قيمة وأهمية مواجهة اليوم، والتي ستكون أمام منتخب كبير؛ المنتخب العراقي الذي يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، ولكننا قادرون على تحقيق الانتصار، ومواصلة رحلة تحقيق الحلم بالوصول إلى بطولة كأس العالم المقبلة".

وأشار مدافع الجزيرة، الناشط في دوري المحترفين الإماراتي، إلى أن "الجميع يرفعون شعار الفوز ولا شيء غيره، مؤكداً أن "طموح اللاعبين هو التمسك بنغمة الانتصارات، ومنح المجموعة دفعة معنوية كبيرة في باقي المشوار، ولاحقاً في الملحق القاري، ومن ثم العالمي".

وعلى صعيد متصل، أعرب لاعب المنتخب العراقي، شيركو كريم، عن ثقته الكبيرة بزملائه اللاعبين في خطف النقاط الـ3، في لقاء الخميس (2 مارس) أمام الإمارات، كاشفاً أن الجميع وضعوا نصب أعينهم تحقيق هدف واحد، وهو النصر في التصفيات، من أجل الحفاظ على أمل الظفر بتذكرة الملحق الآسيوي.



ويملك العراق فرصة ضئيلة لانتزاع المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"؛ إذ يجب عليه الفوز على الإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ولبنان أمام سوريا أو إيران.