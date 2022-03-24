مدرب الإمارات: درسنا مكامن القوة والضعف لدى المنتخب العراقي

وصف مدرب منتخب الإمارات، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المواجهة المقبلة أمام العراق بالصعبة، والتي ستقام في السعودية، تحديداً في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال أروابارينا في تصريحات تابعتها السومرية ينوز: "مباراة العراق صعبة، ولكن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرص التأهل عن المجموعة الأولى، الفوز يحتاج إلى مساعدة الجميع، بجانب التزام اللاعبين، وحالياً نعمل على الهدف قصير المدى، وهو التأهل لكأس العالم، والانطلاقة ستكون من لقاء العراق، حيث درسنا مكامن القوة والضعف لدى الفريق الآخر، كما قلت لن تكون مواجهة سهلة، ولكننا نملك الإرادة والثقة في كسب الانتصار".

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي سيخوض أول تحدٍ رسمي له مع الأبيض الإماراتي أمام العراق: "مشروعي المقبل بعد التشاور مع اتحاد الكرة، هو تحديد أهداف قصيرة المدى، وهي التأهل لكأس العالم، وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، ونعمل على تحقيق هذه الأهداف خطوة بخطوة، ولكن التركيز ينصب حالياً على مباراة العراق، وتم التحضير لها بشكل جيد رغم بع ض الغيابات المهمة، لكن الشيء الأهم هو مستوى المنتخب خلال هذه المباراة، والظهور بصورة مشرفة، والتمسك بأمل الملحق".

وأوضح إبن الـ47 ربيعاً، الذي تولى المهمة رسمياً في فبراير/شباط الماضي، خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك، أنه حرص في الفترة القصيرة على زيارة الأندية، وحضور المباريات، من أجل خلق تواصل مع مدربي الأندية، وهذا ما سينعكس إيجابياً على مشوار المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى أن قائمته النهائية لمباراة العراق المهمة، تضم مزيجاً بين الخبرة والشباب، وهو يعمل على تجانس جميع العناصر بما يخدم الطموحات، والخروج بنتيجة إيجابية تجدد انتزاع المركز الثالث.

وبخصوص قصر فترة إشرافه على منتخب الإمارات، شدّد رودلفو أروابارينا على أنه عمل خلال الأيام الماضية على توصيل أفكاره للاعبين، وأنه أبلغ الجميع بالجملة الأهم قبل لقاء العراق: "أهم شيء هو أن نُظهر إمكاناتنا في الملعب، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين بانتزاع الفوز".

وعلى الصعيد الآخر، وعد مدرب منتخب العراق، عبد الغني شهد، الجماهير العراقية بتحقيق الفوز، وتجديد أمل انتزاع المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثالثة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين من محليين ومحترفين يملكون الثقة الكاملة، في إسعاد الشعب العراقي في لقاء الخميس المرتقب، خاصة أنه يمثل الفرصة الأخيرة.

وبما يتعلق عصبيته وانفعالاته وما مدى تأثيرها على لاعبي المنتخب الوطني، قال مدرب نفط الوسط السابق: "انفعالاتي في الدوري العراقي الممتاز بسبب قرار الحكام، أما الآن مع المنتخب توجد تقنية الفيديو (VAR)، لهذا لن أتعرض للظلم كما حدث سابقاً، وكذلك أنا كنت في نفط الوسط أوصي اللاعبين بعدم التأثر باحتجاجي مع الحكام، وعليهم التركيز على الملعب فقط".

ويملك العراق فرصة ضئيلة لانتزاع المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"؛ إذ يجب عليه الفوز على الإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ولبنان أمام سوريا أو إيران.