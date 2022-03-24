بسبب وعكة صحية.. استبعاد لاعب جديد من قائمة منتخبنا الوطني امام الامارات

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب اللاعب مهند جعاز عن مباراة المنتخب الوطني امام الامارات بسببِ وعكةٍ صحيةٍ.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جميع لاعبي المنتخب الوطنيّ يتمتعون بالجاهزيّةِ التامة باستثناءِ تأكُّد غياب اللاعب مهند جعاز بسببِ وعكةٍ صحيةٍ بدأت واضحةً عليه اليوم، حيث سبق أن عانى منذ لحظةِ وصوله إلى العراق من آلامٍ في الرأس ولم يكمل جعاز، المحترف في هامربي السويدي، تدريباتَ يوم أمس بعد شعوره بدُوارٍ في الرأسِ مع ملامح الإرهاق التي ظهرت واضحةً عليه".

وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (الملك فهد الدولي) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء منتخبنا الوطني العراقي ضد الإمارات في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.