كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخبنا الوطني امام الامارات

تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية والعراق، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة SSC6 بصوت المعلق عبد الله الحربي.وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الكأس الـ٥ بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة أبوظبي الرياضية آسيا الـ١ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي وقناة دبي الرياضية آسيا بصوت المعلق عبد الله السعدي.يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد ٥ نقاط وقبله منتخب لبنان برصيد ٦ نقاط في المركز الرابع.ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.وتتنافس المنتخبات الثلاثة: العراق، والإمارات، وسوريا، على المركز الثالث المؤهل لمباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية ليصعد أحدهما لمواجهة خامس تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.ويضمن منتخب الإمارات المركز الثالث في حال فوزه ووصوله إلى ١٢ نقطة مع تعثر منتخب لبنان أمام سوريا.ويحتاج منتخب العراق للفوز على الإمارات والوصول إلى ٨ نقاط وتبقى الآمال معلقة للجولة الأخيرة.ويبحث المنتخب العراقي عن حسم الفوز على الإمارات لإنعاش آماله في حسم المركز الثالث.وقال عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إن فريقه ما زال يملك الفرص لتحقيق المركز الثالث.وأوضح أنه سيحاول تحقيق الفوز على الإمارات رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب مميز وقوي ولكن فريقه يجيد خارج الديار.ةتشير التوقعات إلى أن الكادر الفني لمنتخب العراق، سيدفع بالحارس جلال حسن أساسياً في مباراة الإمارات، والتي ستقام في السعودية، تحديداً في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم الخميس 24 مارس/آذار، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"،وتأتي مشاركة حسن للمرة الأولى في التصفيات النهائية، بعد شفائه من الإصابة السابقة، فيما سيتواجد أمامه خط الدفاع المكون من: أحمد إبراهيم وعلي فائز ومناف يونس، بينما سينال شيركو كريم الثقة مرةً أخرى كظهير أيمن، وضرغام إسماعيل ظهير يسار.وفي خط الوسط سيحضر أمجد عطوان وبشار رسن، وعلى الطرف الأيمن حسين علي وعلى اليسار جستن ميرام، وفي المقدمة المهاجم أيمن حسين، ليكون الرسم التكتيكي 5-4-1.وسيحتفظ المدرب الجديد لمنتخب “أسود الرافدين”، عبد الغني شهد، بعدد من الأوراق المهمة التي قد يدفع بها في الشوط الثاني؛ مثل زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعلي الحمادي مهاجم بروملي الإنجليزي، ومهند جعاز لاعب هاماربي السويدي، إضافة إلى اللاعبين المحليين: أحمد فرحان وحسن عبد الكريم (قوقية) وعلاء عباس ومحمد علي عبود.