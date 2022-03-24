رافينيا يتخذ قراره بشأن عرض برشلونة

وقدم برشلونة عرضا بقيمة 35 مليون يورو لنادي ليدز يونايتد، للتعاقد مع رافينيا في الصيف.وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن رافينيا طلب من وكيله ديكو القيام بكل شيء ممكن من أجل الانتقال لصفوف برشلونة.ويُعد اللاعب صاحب الـ25 عاما أحد العناصر الأساسية مع منتخب البرازيل وسيتواجد مع السيلساو في نهائيات مونديال قطر 2022.وأضافت الصحيفة: "رافينيا يشعر بأنه مستعد تماما لخوض هذا التحدي الكبير في مسيرته، باللعب في ناد عظيم مثل برشلونة، حيث استعد جيدًا في السنوات الأخيرة".وبدأ رافينيا مسيرته في البرتغال مع فيتوريا جيماريش ثم سبورتنج لشبونة، وانتقل للدوري الفرنسي للعب مع رين، ثم انتقل إلى إنجلترا للعب مع ليدز يونايتد وهو الآن في موسمه الثاني.وأشار التقرير، إلى أن رافينيا منجذب جدًا إلى الليجا، والتدرب تحت قيادة تشافي هيرنانديز، والقتال من أجل الألقاب الكبيرة في الموسم المقبل.