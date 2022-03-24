كوريا الجنوبية توقف قطار انتصارات إيران في التصفيات المونديالية

وأحرز سون هيونغ مين، الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الوقت بدل الضائع من نهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، عزز كيم يونغ غون تقدم المنتخب الكوري بهدف ثان في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الكوري ترتيب المجموعة الأولى بـ23 نقطة، فيما أحتل المنتخب الإيراني مركز الوصيف بـ22 نقطة.