بعد التأهل للمونديال.."رومارينيو": اتمنى اللعب للمنتخب السعودي

وقال رومارينيو بعد فوز اليابان 2/0 على أستراليا: "أبارك لمنتخب السعوديه التأهل إلى كأس العالم، وأتمنى المشاركه معهم بكأس العالم، أنا أحب السعوديه ولا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كانت هنالك طريقه قانونيه بتواجدي معهم في مونديال 2022".وسجل رومارينيو 15 هدفًا مع نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هادفي المسابقة مع ليندر تاوامبا لاعب التعاون، ويتأخرا بـ4 أهداف عن المتصدر أوديون إيغالو مهاجم الهلال.وتأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى كأس العالم قبل مواجهة الصين في وقت لاحق، وقبل مواجهة منتخب أستراليا، يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة.