صلاح يخضع لاختبار طبي قبيل مواجهة السنغال

ويواجه منتخب الفراعنة، نظيره السنغالي، غدًا الجمعة، في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم.وبدأ مران منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي، باختبار طبي لمحمد صلاح الذي اشتكى مؤخرًا من آلام في عضلة السمانة.وسبق أن أعلن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، في تصريحات للصحفيين، جاهزية صلاح للمشاركة في لقاء السنغال بشكل طبيعي.