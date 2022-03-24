صلاح يخضع لاختبار طبي قبيل مواجهة السنغال
خضع نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، اليوم الخميس، لاختبار طبي أخير قبل ساعات من لقاء السنغال.
ويواجه منتخب الفراعنة، نظيره السنغالي، غدًا الجمعة، في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم.
وبدأ مران منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي، باختبار طبي لمحمد صلاح الذي اشتكى مؤخرًا من آلام في عضلة السمانة.
وسبق أن أعلن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، في تصريحات للصحفيين، جاهزية صلاح للمشاركة في لقاء السنغال بشكل طبيعي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا