أول تعليق لشهد بعد الفوز على الإمارات

اعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عبد الغني شهد، الخميس، الفوز اليوم على الإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن المنتخب عانى بعض الشيء في بداية المباراة.



وقال شهد في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة، إن "منتخبنا الوطني، حرم من اللعب في بغداد واقول بغداد لا تتألمي بغداد انتِ في دمي".

وأضاف "لقد عانينا بعض الشيء في بداية المباراة بسبب ضغوطاتها بعدم التسجيل كوننا كنا نبحث عن التقدم في المباراة وتحقق بالفعل فيما بعد"، مشيراً الى أن المباراة كانت بمثابة النهائي ووضعنا خطوة في الاتجاه الصحيح لخطف بطاقة الملحق".

وفاز منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، على نظيره الإماراتي، بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.