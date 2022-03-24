إيطاليا تفشل في بلوغ المونديال

فشل منتخب إيطاليا في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر (1-0) أمام ضيفه مقدونيا الشمالية، في اللقاء الذي جمعهما بمنافسات الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.



أحرز الكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2.



بهذه الخسارة، فشل الأزوري في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما تأهل مقدونيا لمواجهة البرتغال على المباراة الفاصلة التي ستحسم المتأهل النهائي للمسابقة.