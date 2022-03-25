رونالدو بعد تخطي تركيا بتصفيات كأس العالم: خطوة أولى نحو هدفنا العظيم

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على التأهل الى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل الى كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب التركي (3-1).



وكتب رونالدو عبر حسابه على تويتر: "تم إنجاز الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم، نحو كأس العالم 2022، لم نفز بشيء، ولم يتحقق شيء ".



وأضاف :" علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة ومركزة حتى النهاية، مع احترام الخصم ولكننا نؤمن دائمًا بقدراتنا، هيا يا برتغال، لنذهب الى قطر ".

وسيلعب المنتخب البرتغالي في نهائي الملحق أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، يوم الثلاثاء 29 مارس، علماً أن مقدونيا تأهلت للنهائي بعد فوزها على إيطاليا (1-0).