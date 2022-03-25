صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية قبيل موقعة السنغال (صورة)

ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة والجماهير تملؤه بالكامل، عبر حسابه على إنستغرام، صحبها بتعليق: "محتاجينكم بكره".وتقام المباراة اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.وتدخل مصر المباراة بدافع إضافي، هو الثأر للهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي جرت في الكاميرون في فبراير الماضي.وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين على أرض السنغال يوم الثلاثاء المقبل.