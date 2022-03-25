تشافي "مغرم" بلعبه.. محمد صلاح على رادار برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يستهدف ضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وحال فشلت الصفقة، سيكون الاتجاه للخيارات الأخرى مثل صلاح.وأضافت "صلاح هو البديل الذي يحبه تشافي، بجانب ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 2023، ولوكاكو الذي يعد مستقبله غير واضح نظرًا للعقوبات على تشيلسي".وتابعت الصحيفة "تشافي مغرم بطريقة لعب صلاح، ورغم أنه ليس بالمهاجم الصريح مثل هالاند، لكنه سجل 153 هدفًا في 239 مباراة مع الريدز، ويلعب كجناح أيمن، ويمكن أن يلعب كمهاجم وهمي".وأفادت أن صلاح مختلف ومميز ولديه شخصية كافية ليكون قائدًا أو من قادة مشروع كما يحدث في ليفربول حاليًا، ويمكنه التعامل مع أجواء الكامب نو، بجانب جاذبيته التجارية في السوق الأفريقي ومصر، وهي دولة بهامش كبير يمكن استغلاله على مستوى الرعاة.وأشار التقرير إلى أن برشلونة ليس في عجلة من أمره، وينتظر موقف صلاح في الصيف، ويعتمد التحرك لحسم الصفقة على اللعب النظيف، والاتفاق المتوقع مع بنك CVC.