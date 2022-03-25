موقف هازارد من الرحيل عن ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف النجم البلجيكي إيدين هازارد، من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.



ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن هازارد غير راضٍ عن وضعه الحالي مع النادي الملكي، ومع ذلك لا يفكر في الرحيل.