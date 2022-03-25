هازارد يخضع لعملية جراحية

وقال النادي الملكي في بيان طبي: "سيخضع لاعبنا إيدن هازارد لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة لإزالة الصفيحه في الكاحل الأيمن".وأوضح أن "هازارد خضع لعملية جراحية في 2017 بسبب كسر في الشظية، كما خضع لجراحة أخرى لنفس الأمر في آذار 2020".جدير بالذكر أن هازارد فشل في إثبات نفسه داخل صفوف الميرينجي منذ انضمامه للفريق في 2019 قادمًا من تشيلسي، حيث شارك في 65 مباراة فقط خلال 3 سنوات.ومنذ بداية الموسم الجاري، لم يظهر هازارد إلا في 7 مباريات فقط كلاعب أساسي بالدوري الإسباني، بل إنه خسر ثقة مدربه كارلو أنشيلوتي.