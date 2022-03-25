أسود الرافدين يعاودون استعداداتهم قبيل موقعة سوريا

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان، إنه "شاركَ في التدريباتِ التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائب الثاني لاتحاد الكرة مُشرف المنتخب يونس محمود، جميعُ اللاعبين الثلاثين وتم تقسيمهم إلى وجبتين، حيث جاءت تدريباتُ اللاعبين الذين اشتركوا في مواجهةِ أمس ضد الإمارات خفيفةً مع بعض التَمارين البدنيّة والاستشفائيّة لاستَعادةِ النشاط، بينما انخرطَ البقية في وحدةٍ تدريبيةٍ مُتكاملة".وأوضحَ المُحلل الفني للمنتخبِ الوطني، آدري بوغرس: أن "العمل مع الجهازِ الفني الجديد بقيادةِ شهد منحَ طاقةً ايجابيةً للفريق، وتبدو الروحُ المعنوية عاليةً عند لاعبي منتخب العراق، وقد انعكست هذه الروحيّةُ في مواجهةِ الإمارات على أرض الملعب".وأضافَ، أن "تَغيير أسلوب لعبِ المنتخب الإماراتي كان متوقعاً، وإن تغيير النمط الخططيّ قد تمّت دراستهُ وقد استفدنا من هذا التغيير فنياً، وحصلنا على الكثيرِ من الكرات الثابتةِ، ودافعنا بطريقةٍ جيدةٍ، وأكدنا على لاعبينا أثناء التحليل على ضرورةِ الانتقال من الدفاعِ إلى الهجوم وتكلمنا عنه كثيراً وتم تطبيقه في المباراةِ، ولو شاهدتُم الهدف الذي سجلَ في مرمى الإمارات فإنه كان تحديداً بهذه الجزئيةِ بانتقالِ الكرة من الدفاع إلى الهجوم، وهذا يحسبُ للاعبين بتنفيذ الخطةِ التي كانت حسب توجيهاتِ الجهاز الفني".أما عن المباراةِ المُقبلة ضد سوريا، فقد بيّنَ بوغرس، أن "المنتخب السوري لديه حالياً مدربٌ جديدٌ، وسنقوم بتحليلِ المُباراة الأخيرة التي لعبها ضد لبنان والتي كانت نتيجتها مفاجئةً، وإن الظروف في مباراتنا المقبلة ضدهم مختلفةٌ بالنسبةِ للمنتخبين، فليس لديهم أملٌ في التأهل، وهذا يمنحهم أريحيةً في اللعبِ من دون ضغوطاتٍ، وبكل تأكيد هي ليست سهلةً علينا، وكلُ منتخب سيبذل قصارى جهوده من أجل الفوز".من جهته، أكدَ لاعب المنتخب الوطني، بشار رسن: أن "مباراة سوريا المُقبلة ستكون بمثابةِ مباراة نهائيّة بعد الفوز الذي تحققَ على المنتخب الإماراتي الذي عُدنا من خلاله إلى سكةِ الانتصارات، وألتمس الروحية العالية عند زملائي والجميع على قدرِ المسؤولية، فقد كنا مصرين على عودةِ الفرحة لجمهورنا العزيز وهدفنا هو الفوز على سوريا لا غير من أجل الظفر ببطاقةِ الملحق بالرغم من أنها لا تعتمد على فوزنا فقط، لكن كل ما علينا فعله هو أن نؤدي واجبنا ونقدم أداءً جيداً ونخطف نقاطَ المباراة".ويعيشُ الوفد العراقي بحالةٍ من المعنوياتِ العالية بعد الفوز المهم الذي تحققَ على المنتخب الإماراتي والذي حافظ فيه أسودُ الرافدين على آمالهم في انتزاعِ تَذكرة الملحق الثالثة المؤهلة لخوضِ جولة مباريات الملحق ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.ومن المؤمل أن تغادرَ بعثة المنتخب الوطني ظهر الغد الى دولةِ الإمارات العربية المتحدة تحضيراً لمواجهةِ المنتخب السوري في اللقاءِ الذي سيجمع المنتخبين ضمن مبارياتِ الجولة الأخيرة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر والتي سيحتضنها ملعبُ النادي الأهلي في دبي.يذكرُ أن الاتحادات (العراقي، السوري، الاماراتي، الكوري) لكرةِ القدم قد تلقوا إشعاراً موحداً صباح اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي جاءَ في صلبه بأن تكون مباريات الجولة الأخيرة بتوقيتٍ واحدٍ، حيث ستقام مباراة العراق وسوريا بالموعد نفسه لتوقيت مباراةِ الإمارات وكوريا الجنوبية في الساعة السادسة إلا ربع حسب التوقيت المحلي لإمارة دبي.