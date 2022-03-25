بينهم عراقيان.. لاعبين عرب ضمن الأفضل للجولة التاسعة المونديالية

وضمت قائمة النجوم العرب الـ8، حسين علي وعلي فائز من العراق، علاء الدين الدالي، ومارديك مارديكيان وخالد كردغلي "سوريا"، وسالم الدوسري وسلمان الفرج "السعودية"، وأمجد الحارثي "عُمان".كما ضمت القائمة المختارة، غوندا "حارس مرمى منتخب اليابان" ومواطنه ميتوما"، وكيم يونغ "كوريا الجنوبية".