ميسي يسجل في فوز الأرجنتين 3-صفر على فنزويلا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

وضمنت الأرجنتين بالفعل التأهل للنهائيات في قطر قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية والوحيد ضمن عشرة منتخبات بالقارة الذي لم يسبق له المشاركة أبدا في كأس العالم.وأسفر الضغط عن تقدم مستحق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول حين حول نيكولاس جونزاليس تمريرة روديجو دي بول المنخفضة إلى الشباك.وأحرز البديل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا في الدقيقة 79 حين توغل بعد تمريرة دي بول وسدد الكرة فوق ثلاثة مدافعين من خارج منطقة الجزاء.وأضاف ميسي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق عندما تسلم بالصدر تمريرة دي ماريا أمام المرمى وسدد كرة غير دقيقة لكن الحارس ويلكر فارينيز لم يتمكن من صدها.

وقال دي بول ”نحن سعداء جدا. نحب اللعب بهذا القميص وأفضل شيء في هذه المجموعة التعامل مع كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية.”هذا كل ما في الأمر. لا نستسلم أبدا".وهذه الهزيمة العاشرة لفنزويلا في آخر 12 مباراة بينما مددت الأرجنتين سلسلة من 30 مباراة دون هزيمة منذ يوليو تموز 2019.ولم تخسر الأرجنتين، التي غاب عنها أربعة لاعبين للإيقاف بسبب خرق قواعد كوفيد-19 في مباراة البرازيل التي ألغيت في سبتمبر أيلول الماضي، أمام فنزويلا أبدا في ثماني مباريات على أرضها بالتصفيات.وستتجه الأرجنتين إلى قطر برفقة البرازيل والإكوادور وأوروجواي بينما تتنافس بيرو وكولومبيا وتشيلي على المركز الخامس لخوض ملحق مع منتخب آسيوي.وتقام الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.