صفقة دفاعية بافارية تستهوي ريال مدريد

وكان النادي الملكي قد نجح، الصيف الماضي، في ضم النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع العملاق البافاري.ووفقا لصحيفة "TZ" الألمانية، فإن الريال يرغب في التحرك نحو الفرنسي لوكاس هيرنانديز، في ظل بحثه عن قلب دفاع جديد.وسبق لهيرنانديز اللعب في الليجا لسنوات، حينما كان في صفوف أتلتيكو مدريد، الذي رحل عنه صوب بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو، قبل نحو 4 سنوات.وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تخلي بايرن ميونخ عن الدولي الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو، رغم ارتباطه بعقد معه حتى صيف 2024.