يوفنتوس يرصد صفقة من البوندسليجا

وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس، يعد أحد المهتمين بشدة بضم المدافع السويسري مانويل أكانجي، إلى جانب بعض الأندية الأوروبية.وأشار الموقع،إلى أن اليوفي مضطر لتجهيز 30 مليون يورو من أجل إقناع إدارة دورتموند بالتخلي عن الدولي السويسري.يأتي ذلك رغم انتهاء عقد أكانجي بنهاية الموسم المقبل 2022-2023، ما يعني إمكانية انتظاره لضمه مجانًا بعد عام واحد.ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع مدافع دورتموند في ظل كثرة إصابات الثنائي المخضرم ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، فضلاً عن تقدمهما في العمر.