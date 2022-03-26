يوفنتوس يرصد صفقة من البوندسليجا
يستهدف يوفنتوس، إبرام صفقة دفاعية من الدوري الألماني، عبر ضم أحد ركائز بوروسيا دورتموند الأساسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس، يعد أحد المهتمين بشدة بضم المدافع السويسري مانويل أكانجي، إلى جانب بعض الأندية الأوروبية.
وأشار الموقع،إلى أن اليوفي مضطر لتجهيز 30 مليون يورو من أجل إقناع إدارة دورتموند بالتخلي عن الدولي السويسري.
يأتي ذلك رغم انتهاء عقد أكانجي بنهاية الموسم المقبل 2022-2023، ما يعني إمكانية انتظاره لضمه مجانًا بعد عام واحد.
ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع مدافع دورتموند في ظل كثرة إصابات الثنائي المخضرم ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، فضلاً عن تقدمهما في العمر.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا