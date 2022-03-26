وفد المنتخب الوطني يصل إلى دبي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، وصول وفد المُنتخب الوطنيّ إلى دبي، قادماً من الرياض.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفد المُنتخب الوطنيّ لكرةِ القدم وصلَ إلى دبي، اليوم السبت قادماً من الرياض على متنِ رحلةٍ خاصةٍ عبر الخطوطِ الجويّة العراقيّة، حيث يستعدُ أسود الرافدين لخوضِ آخر مباراة في جولةِ التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام المنتخبِ السوري والتي ستجري يوم الثلاثاء المُقبل الموافق (٢٠٢٢/٣/٢٩) في ملعبِ راشد بالنادي الأهلي".

واضاف البيان، "المُنتخب الوطنيّ رافقه وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، وكان في استقبال الوفد سفير جمهورية العراق في دولة الامارات مظفر الجبوري ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ مساء اليوم وحدةً تدريبيّةً مُغلقة".