الأولمبي العراقي يخسر أمام نظيره السعودي

تقدم المنتخب العراقي أولا، عن طريق عمار غالب، عند الدقيقة 44.إلا أن المنتخب السعودي، تمكن من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسجيله هدفين، الأول بتوقيع هيثم عسيري في الدقيقة 79، وأضاف الثاني يعد بولعبيد في الدقيقة 83.وبهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط من فوزينعلى أوزبكستان (2-0) والعراق (2-1).في المقابل، توقف رصيد المنتخب العراقي عند نقطة وحيدة، إثر تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب فيتنام من دون أهداف.