ديشان يكشف عن موقف مبابي من مباراة جنوب افريقيا

أكد مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ديدييه ديشان، اليوم الأحد، إن المهاجم كيليان مبابي سيشارك في المباراة الودية المقبلة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل، بعد تعافيه من عدوى على مستوى الأنف والأذن والحنجرة.





ولم يحدد المدرب ديشان "ما إذا كان مبابي سيشارك أساسيا من البداية أم لا".



وغاب مبابي عن مباراة فرنسا الودية الأخيرة في مواجهة ساحل العاج والتي فازت فيها بطلة العالم 2-1 الجمعة الماضي بسبب العدوى.

وقال ديشان في تصريحات تلفزيونية عن حالة مبابي: "حالته أفضل بكثير، سيكون جاهزًا للعب يوم الثلاثاء".ولم يحدد المدرب ديشان "ما إذا كان مبابي سيشارك أساسيا من البداية أم لا".وغاب مبابي عن مباراة فرنسا الودية الأخيرة في مواجهة ساحل العاج والتي فازت فيها بطلة العالم 2-1 الجمعة الماضي بسبب العدوى.