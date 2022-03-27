سرقة منزل احد نجوم مانشستر يونايتد

وذكرت الصحيفة، ان " ثلاثة اشخاص دخلوا المنزل في حوالي الثالثة صباحا، حيث كان اللاعب الشاب البالغ 22 عاما نائما، قبل أن يضعوا سكينا على رقبته ويطالبوه بتسليم الأشياء الثمينة من المجوهرات والساعات والحقائب النسائية".وأكدت الصحيفة أن "المجرمين سخروا من الإجراءات الأمنية التي وضعها النجم الشاب في بيته ومن حسن حظه رحلوا بعد السرقة دون إيذائه".وزادت حدة سرقة نجوم لاعبي كرة القدم في إنجلترا، حيث أصبح الموهبة الهولندية الشاب تاهيت تشونغ خامس لاعب من قطبي مانشستر يتعرض للسرقة منذ أعياد الميلاد السابقة.وأكدت الصحيفة أن "اللاعب المعار حاليا لفريق برمنغهام، كان يتعافى من فترة إصابة في منزله في مانشستر، ويعتقد أنها العصابة ذاتها من قامت بسرقة عدة لاعبين في المدينة".وكانت الشرطة قد حذرت المهاجم الهولندي الشاب بكون العصابات تراقب مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن علامات الثروة.وتعرض الفرنسي بول بوغبا للسرقة الأسبوع الماضي وقبله زميله المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، وتم استهداف أغلب الضحايا أثناء تواجدهم مع فريقهم.