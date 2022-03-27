ضمن استعداداته.. منتخب الشباب يتعادل أمام النجف ودياً

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد : إن "المباريات الثلاث الوديّة التي خاضها المنتخبُ هذه الأيام حققت الفائدةَ الفنيةَ التي كنا نسعى إليها كونها جاءت مع فرقٍ منافسةٍ في الدوري الممتاز، ولها باعٌ طويل".وأضافَ: إن "تلك المباريات كشفت للملاكِ التدريبي عن الكثير من مكامن القوة والضعف".وطالبَ محمد "اللاعبين الاهتمام بالجانبِ البدني والغذائي وعدم التهاون مع تلك المفرداتِ عندما يعودون لأنديتهم، وكذلك الإلتزام بالجانبِ الأخلاقي داخل الملعب وخارجه".واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: "سيكون هناك تجمعٌ في شهر أيار المقبل، وسيبقى الجهازُ الفني يراقب أداء اللاعبين ويتواصل معهم ويقف على احتياجاتهم، حيث ستكون المرحلة المقبلة مهمةً لنا جميعاً، ونتطلع إلى تحقيق النجاحات لكرتنا".يذكرُ أن منتخب الشباب خاض ثلاث مباريات فاز فيها على الطلبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، وتعادل أمام الزوراء بهدفين لهدفين، وتعادل سلباً أمام النجف.