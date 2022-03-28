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محمد صلاح لمنتخب السنغال: سنفوز عليكم في عقر داركم

رياضة

2022-03-28 | 02:51
محمد صلاح لمنتخب السنغال: سنفوز عليكم في عقر داركم
630 مشاهدة

أكّد قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قدرة "الفراعنة" على تحقيق الانتصار خلال مباراة منتخب السنغال، يوم غد الثلاثاء المقبل 29 مارس/ آذار، في إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقطع منتخب "أبناء النيل" نصف الطريق إلى نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر نهاية العام الحالي 2022، بعد الفوز على السنغال بنتيجة 1-0، في مباراة احتضنها استاد "القاهرة الدولي" مساء الجمعة 25 مارس، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.
 
وجاء هدف فوز المنتخب المصري عند الدقيقة 4، بعد تمريرة طولية متقنة من عمرو السولية استقبلها صلاح داخل حدود منطقة الجزاء، ليسدد بيسراه كرة ارتطمت بالعارضة، وارتدت إلى جسد المدافع السنغالي ساليو سيس، ثم ذهبت إلى الشباك بالنيران الصديقة.
 
وبات المنتخب المصري في حاجة للتعادل بأي نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال، لحجز بطاقة عبوره إلى نهائيات كأس العالم 2022.
قبل سفر البعثة المصرية إلى السنغال، قال قائد المنتخب المصري في تصريح نقله حساب "كورة بلس" الرسمي على موقع "تويتر": "أرى أننا قادرون على تحقيق الفوز في لقاء الإياب، وليس التعادل فقط. سنخطف بطاقة العبور إلى كأس العالم بإذن الله".
 
ويسعى صلاح لقيادة المنتخب المصري من جديد إلى نهائيات كأس العالم، بعدما حقق اللاعب هذا الإنجاز من قبل، وقاد "الفراعنة" للذهاب إلى مونديال روسيا 2018، عقب غياب الفريق عن المشاركة في البطولة لمدة 28 عاما، وتحديدا منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.

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