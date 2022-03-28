تشافي يتدخل لتجديد عقد لاعب برشلونة

ويتعلق الأمر باللاعب الإسباني، سيرجي روبيرتو، الذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، حتى الآن، حيث يرفض الظهير الأيمن تخفيض راتبه، وهو أمره يراه النادي ضروريًا في ظل أزمته الحالية.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مفاوضات برشلونة مع روبيرتو قد تتجدد خلال الأيام المقبلة، بعد تدخل تشافي لتقريب وجهات النظر، حيث أنه متمسك ببقاء اللاعب مع الفريق.وأضافت الصحيفة أن تشافي أبلغ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بضرورة تجديد عقد روبيرتو لمدة موسم.وارتبط اسم روبيرتو مؤخرًا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، في حال رحيله عن البلوجرانا مجانًا.