ريال مدريد يضع كارفاخال تحت التهديد

وذلك للاستفادة من خدماته، خاصةً في ظل تألقه في الكالتشيو، وتراجع أداء الظهير الأيمن للفريق الملكي، داني كارفاخال، بشكل لافت للأنظار هذا الموسم.وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الريال يستبعد في الوقت الحالي الاستغناء عن أودريوزولا لصالح فيورنتينا، الساعي لمد فترة إعارته أو التعاقد معه بشكل نهائي.وأضافت أن مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، يرغب في استعادة أودريوزولا، صاحب الـ26 عاما، لا سيما أن مركز الظهير الأيمن لا يشغله حاليا سوى كارفاخال، مع الاستعانة أحيانا بكل من لوكاس فاسكيز وناتشو وفيدي فالفيردي، للعب فيه وقت الحاجة.واعتبرت الصحيفة أن أودريوزولا، أصبح يتمتع بالنضج اللازم للعودة إلى الريال، خاصةً في ظل مشاركته بشكل مستمر في إيطاليا.وخاض اللاعب الإسباني 24 مباراة مع فيورنتينا، بين الدوري والكأس، وخطف قلوب مشجعي الفيولا.