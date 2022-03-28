فاتي يرسل بشرى سارة لعشاق النادي الكتالوني

وقد بدا فاتي في أفضل حالاته خلال المران في صالة الألعاب الرياضية حيث يعمل على قدم وساق من أجل دخول قائمة برشلونة مجددًا، وهو ما يعد بشرى سارة لتشافي حيث يعتبر فاتي من الأوراق الرابحة للفريق والتي غابت منذ كانون الثاني الماضي بسبب الإصابة.من جهة اخرى ذكرت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة "يأمل في بقاء الإسباني أداما تراوري، نجم الفريق الكتالوني، في ظل اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك توتنهام هوتسبير".