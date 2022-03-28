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رونالدو يتحدث عن اعتزاله ومواجهة مقدونيا المصيرية

رياضة

2022-03-28 | 09:29
رونالدو يتحدث عن اعتزاله ومواجهة مقدونيا المصيرية
المصدر:
وكالات
1,659 مشاهدة

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، عن حقيقة اقترابه من الاعتزال وعن اهمية مباراة مقدونيا المصيرية .

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مقدونيا الشمالية: "أسمع الكثير من الأحاديث حول مستقبلي وأنا فقط صاحب القرار بمواصلة اللعب أو التوقف ".

وأضاف : "مواجهة مقدونيا الشمالية هي مباراة حياتنا وإذا لعبت البرتغال بشكلها المعتاد فستحقق الفوز".

ويستضيف منتخب البرتغال يوم غد الثلاثاء على ملعبه "ستاد دراجاو" منتخب مقدونيا الشمالية، وذلك في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.
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