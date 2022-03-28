الزوراء يتغلب على الصناعة وديا

وسجل هدف نادي الزوراء والمباراة الوحيد اللاعب علي محمد علي، في الدقيقة 81.وتأتي المباراة التجريبية، ضمن استعدادات الزوراء لمواجهة نفط ميسان، في إطار الجولة 26 من الدوري، التي تنطلق مطلع نيسان المقبل.ويحتل الزوراء المركز الرابع في الدوري العراقي، برصيد 45 نقطة.