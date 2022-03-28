الزوراء يتغلب على الصناعة وديا
تمكن فريق الزوراء ، اليوم الاثنين، من التغلب على مستضيفه الصناعة بنتيجة (1-0) في مباراة ودية ، ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل هدف نادي الزوراء والمباراة الوحيد اللاعب علي محمد علي، في الدقيقة 81.
وتأتي المباراة التجريبية، ضمن استعدادات الزوراء لمواجهة نفط ميسان، في إطار الجولة 26 من الدوري، التي تنطلق مطلع نيسان المقبل.
ويحتل الزوراء المركز الرابع في الدوري العراقي، برصيد 45 نقطة.
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