العراق يفوز بمنصب الاتحاد العربي للمصارعة

فازَ رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي خلال الانتخابات التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة اليوم الاثنين.

وقالَ رئيس الاتحاد في بيان إن "الانتخابات أفرزت عن فوز كمال أبو عزيزة رئيساً للاتحاد العربي، وسيمنح هذا الفوز مصارعينا حرية أكبر للاحتكاك وكسب الخبرات من خلال المعسكرات والمعايشات ومواجهةِ أبطال العرب في المصارعة، حيث يحظى الاتحاد العراقي بعلاقات طيبة ومتينة مع محيطه العربي، كلها أمور ستنهضُ باللعبة وعودة التألق مجدداً".

وجرت الانتخابات التي فازَ فيها شعلان التميمي بمنصب النائب على هامشِ البطولة العربية للشباب والناشئين التي انطلقت في مدينةِ مكة المكرمة.