العراق يحرز ثلاثة أوسمة بالمصارعة في بطولة عربية

أحرز لاعبو منتخبنا الوطني للشباب للمصارعة في فعالية الرومانية ثلاثة أوسمة بواقع ذهبيتين وفضية ضمن منافسات البطولة العربيّة المقامة في السعودية.



وقالَ رئيس اتحاد اللعبة، شعلان عبد الكاظم: إن "اللاعب مرتضى فاضل جبار تمكن من تحقيق الوسام الذهبي في وزن 67 كغم بعد أن تمكن من الفوز على نظرائه من تونس والجزائر ثم السعودية، فيما تمكن اللاعب ديار ناظم في وزن 97 كغم من الفوز على لاعب المنتخب التونسي والسعودي ليواجه لاعب المنتخب الجزائري في المباراة النهائية ويحقق المعدن النفيس".

وأضافَ رئيس الاتحاد أن "الوسام الفضي حصل عليه لاعب المنتخب منتظر احمد سلمان في وزن 130 كغم جاء بعد أن فاز على لاعب المنتخب السعودي ثم التونسي ليخسر النهائي مع لاعب المنتخب التونسي"، مبيناً أن "سبعة لاعبين ستتواصل منافساتهم في الرومانية ليلاً، ونعول عليهم كثيراً في رفع غلة الأوسمة".