نبأ سار يخص لاعبي المنتخب العراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، أن جميع عينات الفحص التي اجريت على اللاعبين كانت سالبة.



وقال الاتحاد في بيان، إن "نتائجُ فحوصات الـ PCR التي أجراها وفدُ المُنتخب الوطني، اليوم الاثنين، اسفرت عن سلامةِ موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائجُ سلبيةً للجميع".

وأضاف "بالتالي ستكون قائمةُ المُنتخب الوطني مكتملةً من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهةِ الغد أمام نظيرهم السوري في المباراةِ التي تقام في ملعبِ راشد بنادي الأهلي بالساعةِ الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة".