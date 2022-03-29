عقبة تؤخر انتقال نجم دفاع تشيلسي إلى برشلونة

وينتهي عقد أزبيليكويتا مع البلوز في الصيف المقبل، لكن لدى النادي اللندني أحقية تمديد العقد من طرف واحد لمدة موسم آخر.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشيلسي فعّل بند التمديد قبل تعرض النادي اللندني لحظر على عمليات البيع والشراء والتمديد من قبل الحكومة البريطانية.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن هذا الأمر لم يحبط برشلونة، الذي لم يتخل عن صفقة أزبيليكويتا حتى الآن.وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة مستعد للتفاوض مع تشيلسي بشأن أزبيليكويتا، بعد أن يحصل النادي اللندني على مالك جديد ويرفع عنه الحظر.