مبابي يتخذ قراره النهائي بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد

وقال ألفريدو دورو الصحفي في برنامج "التشيرينغيتو" إن مبابي أبلغ زملاءه المقربين بقراره النهائي المتمثل في الرحيل عن باريس سان جيرمان، والانضمام إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل.وأبلغ مبابي زملاءه المقربين في باريس سان جيرمان، ومنهم البرازيلي نيمار، بأنه ينوي رفض عرض التجديد المقدم من إدارة النادي الباريسي، والانتقال إلى ريال مدريد.وتابع دورو: "مبابي أبلغ نيمار بقراره النهائي، لكني لا أملك معلومات مؤكدة عما إذا كان النجم الفرنسي قد أبلغ ليونيل ميسي بهذا القرار أم لا".وحاول باريس سان جيرمان كثيراً إقناع مبابي بتجديد عقده الذي يشارف على الانتهاء، لكن المهاجم البالغ من العمر (23) عاماً، يبدو أنه، بحسب متابعين، في طريقه نحو تحقيق حلم الطفولة المتمثل في اللعب بقميص ريال مدريد.ولعب مبابي (26) مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، أحرز خلالها (15) هدفاً، مع تقديم (10) تمريرات حاسمة، وخاض (8) مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا، أحرز خلالها (6) أهداف وقدّم (6) تمريرات حاسمة.