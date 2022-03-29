فتح أبواب ملعب المدينة الدولي لمشاهدة مباراة منتخبنا أمام سوريا

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، أكد المدير العامّ لدائرةِ شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر، إن "الدائرة وإدارة الملعبِ والجهات الساندة أكملت استعداداتها لاستقبالِ الجماهير، حيث تمت تهيئةُ الملعب والشاشات والتجهيزات الخاصة بنقلِ المباراة بالتعاون مع القناةِ الناقلة".يشار إلى ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره السوري في تمام الساعة الـ4:45 عصر هذا اليوم، وذلك ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.