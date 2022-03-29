الكشف عن عرض برشلونة للتعاقد مع رافينيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء،عن عرض نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع رافينيا من صفوف ليدز يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت"، ان "برشلونة يُخطط لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لشراء رافينها من ليدز يونايتد، 40 مليون يورو + 10 مليون يورو كإضافات".



وتابعت الصحيفة، أن "‏ليدز يونايتد هم من سيقررون قبول العرض أم رفضه، ولا يخطط برشلونة لإضافة يورو آخر على العرض الذي سيقدمهُ في حال بقاء ليدز في البريميرليج".