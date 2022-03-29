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الزاملي يبحث إمكانية الاعتراف بأتحاد "مبتوري الاطراف"

رياضة

2022-03-29 | 11:54
الزاملي يبحث إمكانية الاعتراف بأتحاد "مبتوري الاطراف"
535 مشاهدة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، إمكانية الاعتراف بأتحاد مبتوري الاطراف، بالإضافة إلى وضع تخصيص مالي يؤمن نشاطهم المحلي والدولي.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل أعضاء المنتخب العراقي لكرة قدم فاقدي الأطراف ، تثمينا لتمكنهم بوجهود ذاتية من خوض تصفيات كاس العالم لدول غرب اسيا وتاهلهم لكأس العالم".

وأشار الزاملي إلى أن "الجميع يشعر بالفخر والاعتزاز بأصحاب الانجازات الرياضية و عندما يجد ابطال العراق من فاقدي الأطراف يتنافسون في بطولات دولية ويحصدون ميداليات ذهبية وفضية رغم مشاركة دول اكثر استقرارًا من العراق ، واكثر دعمًا للرياضة لكن الفرق هو في عزيمة الرياضي العراقي الذي لم تثنيه الإعاقة من التقدم والابداع في مجال الرياضة".

واستمع الزاملي، وفق البيان، إلى "اهم المعوقات التي تواجه أعضاء المنتخب، واعدًا بالتحرك السريع لغرض استحصال اعتراف رسمي كاتحاد رياضي مستقل خاصة وانهم مستوفين لجميع شروط التسجيل وحاصل على اعتراف الاتحاد الدولي لكرة قدم فاقدي الاطراف ، وكذلك توفير ملعب لغرض تدريبهم استعدادًا لبطولة كاس العالم وتأمين مستلزمات النقل وغيرها، وكذلك مخصصات مالية تؤمن انجاز انشطتهم الرياضية المحلية والدولية".

واكد الزاملي، على "اهمية ايلاء اهتمام خاص للرياضيين بصورة عامة وذوي الاعاقة بشكل خاص سيما وانهم ضحايا الإرهاب والحروب المقيتة التي شهدها بلدنا ، مشيرًا الى ان رغم كل التحديات الموجودة تبقى تضحياتهم بهدف رفع اسم العراق في المحافل الدولية محل فخر واعتزاز لكل عراقي وطني".
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