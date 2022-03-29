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أول تعليق من مدرب العراق عقب وداع المونديال

رياضة

2022-03-29 | 12:18
أول تعليق من مدرب العراق عقب وداع المونديال
10,688 مشاهدة

رأى مدرب المنتخب العراقي، عبدالغني شهد، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب قدم أداءً جيداً خلال آخر مباراتين، فيما علق على رفض زيدان إقبال المشاركة في الدقيقة 84.

وقال شهد خلال المؤتمر الصحافي، عقب مباراة سوريا التي انتهت بالتعال بهدف لكل فريق، إن "وضع المنتخب الوطني عند استلامنا له كان صعب جداً لدرجة ان افضل لاعب كان هو حارس المرمى فهد طالب في المنتخب الوطني على مدار التصفيات وان هناك فقر في التسجيل وضعف في الشق الدفاعي وحاولنا في المباراتين (الامارات وسوريا ) تصحيح المسار واعتقد انه شيء ايجابي ان نعود الى المنافسة في اخر مباراتين".

وأضاف، أن "الهدف المبكر للفريق السوري اربك حساباتنا اضافة الى اضاعتنا الكثير من الفرص واعتقد ان خلال المباراتين قدمنا ماعلينا من اداء".

وحول الاستفسار بخصوص رفض اللاعب، زيدان اقبال، المشاركة في المباراة عندما طُلِبَ منهُ ذلك في الدقيقة 84 اكد شهد، أن "زيدان اقبال موهبة شابة وسيكون له شأن كبير ونحن نحترم قراره فهو عائد له".

وبشأن التبديلات، تابع شهد، "لا اعتقد أننا تأخرنا في التبديلات فمعظمها كانت واقعية وكان الفكر هو ضخ لاعبين اكثر في الشق الهجومي من اجل الحصول على الفرص وبالفعل تحصل علاء عباس ومهند عبد الرحيم على اكثر من فرصة وهذا شيء ايجابي ضمن تعاملنا بواقعية المباراة من اجل الفوز"، مضيفاً ان "الفريق السوري بالغ في اضاعة الوقت والرجوع الى الخلف".

وأتم شهد، أن "الفترة التي عملنا فيها كانت جيده قياساً للوقت القصير وقدمنا اداءً جيداً في مباراتين والفريق لم يَفُز منذ فترة طويلة والتركة كانت ثقيلة وهناك العديد من اللاعبين بحاجة الى تصاعد الروح المعنوية".
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