العراق يحصد تسعة أوسمة في بطولة عربية

حققَ منتخبنا الوطني للشبابِ بالمصارعة الحرة المركز الأول فرقياً، بعد أن جمع تسعة أوسمة بواقع خمسة ذهب وأربعة فضة ضمن منافسات البطولة العربية التي تقام في مدينة مكة المكرمة بالمملكةِ العربية السعودية.

وقالَ رئيس الاتحاد المركزي، شعلان عبد الكاظم في بيان إن "منتخبنا الشبابي في فعاليةِ الحرة سيطرَ على أجواء المنافسات حيث تمكن الأبطال عبدالله اركان صبحي (وزن 61 كغم) ونوري حسين محمد (وزن 74 كغم) وقتيبة مصطفى سلمان (وزن 79 كغم) وعلي نوار صباح (وزن 97 كغم) ومهند محمد عدنان (وزن 125 كغم) من الفوز بالأوسمة الذهبية".

وأضافَ عبد الكاظم أن "أربعة لاعبين حققوا الوسام الفضي وهم عمر خطاب شوكت (وزن 57 كغم) ويوسف مصطفى سلمان (وزن 65 كغم) وحسن عايد فرحان (وزن 70 كغم) ومصطفى صباح مجيد (وزن 86 كغم)".

واختتمَ رئيس الاتحاد المركزي، عبد الكاظم، حديثه بالقول إن "البطل عبد الله اركان حصل على جائزة أفضل مصارع في البطولة، وكلنا ثقة بأبطالنا الشجعان بحصد أوسمة أخرى من أجل رفع راية العراق عالياً".